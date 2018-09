Medier: Mistænkt i Skripal-sag er russisk oberst

Gravergruppe siger, at en af de mistænkte bag Salisbury-giftangreb er oberst i russisk efterretningstjeneste.

En af de to mistænkte bag giftangrebet mod en tidligere russisk spion og hans datter i den engelske by Salisbury er en oberst fra den russiske efterretningstjeneste GRU.

Oberstens rigtige navn er Anatolij Vladimirovitj Chepiga. Han har tidligere anvendt dæknavnet Ruslan Bosjirov.

Det er den journalistiske gravergruppe Bellingcat, som har fundet frem til mandens sande identitet. Det skriver den britiske avis Daily Telegraph og tv-stationen BBC.

Tidligere på måneden rejste britiske anklagere sigtelse mod to russere med dæknavnene Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov for forsøg på at dræbe den tidligere spion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i marts.

Far og datter blev forgiftet med nervegiften Novichok, men overlevede begge.

To europæiske sikkerhedskilder med kendskab til efterforskningen bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at en af de mistænktes rigtige navn er Chepiga.

Kilderne tilføjer, at den britiske regering er bekendt med de to mistænktes sande identiteter.

Daily Telegraph skriver, at den 39-årige Chepiga har gjort tjeneste i krigene i Tjetjenien og Ukraine. Han skal have fået en medalje for indsatsen på dekret fra Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ruslands regering har afvist enhver indblanding i giftangrebet i Salisbury. Putin sagde tidligere på måneden, at de to mænd begge er civile, og at de blot var turister i Salisbury.

Ud over Sergej Skripal og hans datter blev et britisk par senere også udsat for giften.

Det skete i juni, da en 45-årig mand og en 44-årig kvinde faldt om i deres hjem i Amesbury, der ligger få kilometer fra Salisbury. Kvinden døde otte dage senere, mens manden overlevede.

Manden har forklaret, at han fandt en parfumeflaske, som han tog med hjem til sin kæreste. Undersøgelser viste senere, at der var Novichok i flasken.

