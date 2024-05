Medier: Norge vil onsdag anerkende palæstinensisk stat

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, vil onsdag morgen på et annonceret pressemøde anerkende en selvstændig palæstinensisk stat.

Det erfarer de norske medier NRK og Aftenposten.

Pressemødet afholdes klokken 8.30, hvor også den norske udenrigsminister, Espen Barth Eide, vil deltage.

Over for det norske nyhedsbureau NTB vil det norske statsministerium ikke kommentere på, hvad emnet for pressemødet er.

Også Irland ventes onsdag at anerkende en palæstinensisk stat. Det sagde en anonym kilde med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag.

Ifølge Reuters har EU-medlemslandene Irland, Spanien, Slovenien og Malta i løbet af de seneste uger indikeret, at de også vil meddele en sådan anerkendelse.

Norges udenrigsminister har tidligere udtalt, at Norge var på vej med en anerkendelse. Men at det skulle ske med andre lande.

I forvejen anerkender ni EU-lande en palæstinensisk stat, herunder Sverige, Polen og Ungarn.

Danmark er ikke i blandt de ni EU-lande.

Men tidligere i maj stemte Danmark for en FN-resolution, der opfordrede til et palæstinensisk medlemskab af FN.

Ifølge Mette Frederiksen (S) stemte Danmark for at give palæstinenserne en stemme i det internationale samarbejde.

Hun sagde ved samme lejlighed, at en anerkendelse af en palæstinensisk stat fra dansk side kun kan ske som en del af en tostatsløsning. Hun sagde samtidig, at en tostatsløsning lå langt væk.

Norge stemte også for FN-resolutionen.

Det palæstinensiske selvstyre har også haft eget konsulat i Norge siden 2011.

Ifølge NRK vil Norge være FN-land nummer 144, der anerkender en palæstinensisk stat. FN har 193 medlemslande.

