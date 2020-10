Medier: Norsk islamkritikers dødsfald efterforskes som drab

Et fremtrædende medlem af gruppen Stop Islamiseringen af Norge blev lørdag fundet død, skriver norske medier.

Norsk politi har indledt en drabsefterforskning, efter at en 40-årig mand lørdag blev fundet død i sin lejlighed i Kristiansand.

Det oplyser en talsmand for politiet lørdag på et pressemøde.

Flere norske medier skriver, at manden, der lørdag blev fundet død, er et fremtrædende medlem af den islamkritiske gruppe Stop Islamiseringen af Norge (Sian).

Lederen af Sian, Lars Thorsen, bekræfter over for VG, at han er blevet informeret om, at en af gruppens medlemmer blev fundet død lørdag eftermiddag.

Lars Thorsen kender den 40-årige mand gennem deres fælles engagement i gruppen.

- Han har bedrevet politisk aktivisme mange år - meget længere end mig. Og han har markeret sig tydeligt som forkæmper for Norge og norske værdier, siger Lars Thorsen til VG.

Norsk politi har ikke bekræftet oplysningerne og oplyste på lørdagens korte pressemøde ikke identiteten på den afdøde.

Politiet bekræfter dog, at der er tale om en 40-årig mand. Og omstændighederne omkring dødsfaldet har gjort, at dødsfaldet bliver betegnet som "mistænkeligt".

Derfor har politiet valgt at indlede en drabsefterforskning.

- Politiet er stadig i den indledende fase af denne efterforskning, siger politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl.

- Vi arbejder ud fra flere hypoteser. En af hypoteserne er, at denne person har været udsat for en alvorlig handling, tilføjer han.

Politiadvokaten ønskede ikke at kommentere norske mediers oplysninger om, at den afdøde skulle være medlem af Sian.

- Det er ikke aktuelt at gå offentligt ud med identiteten på den døde. Det er kort tid siden, at de pårørende blev informeret, og politiet vil ikke gå ud med identiteten, før den afdøde er obduceret, siger Henrik Bjugan Hegdahl.

Han tilføjer, at politiet endnu ikke har sigtet eller anholdt nogen mistænkte i sagen.

/ritzau/