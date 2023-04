Medier: Præsident Joe Biden genopstiller

USA's præsident Joe Biden vil genopstille ved præsidentvalget næste år.

Det rapporterer CNN ifølge Reuters.

Ifølge den amerikanske tv-station NBC siger Joe Biden:

- Jeg planlægger at stille op, men vi er ikke klar til at erklære det endnu.

Biden har flere gange ladet forstå, at han har planer om at stille op igen.

- Jeg vil gøre det igen, sagde Biden sidste år, da han poserede for en tv-fotograf fra NBC.

I en meningsmåling, udført for CNN for to dage siden, sagde 32 procent af de adspurgte vælgere, at Biden fortjener en ny periode i Det Hvide Hus.

Både Biden og vicepræsident Kamala Harris har sagt, at de vil genopstille sammen.

NBC rapporterer, at toprådgiverne i Det Hvide Hus er tæt på at træffe den endelige beslutning om at lancere Bidens valgkampagne op til valget i november næste år.

NBC News citerer flere unavngivne kilder tæt på præsidenten.

- Selve beslutningen er truffet. Men han er imod at lade sig presse til at erklære, hvad han allerede har besluttet, siger en af kilderne til NBC om Biden.

Den 80-årige Biden er fortsat egnet til at udføre sit job som USA's præsident, konstaterede lægen i Det Hvide Hus i februar.

Dengang blev præsidenten omtalt som "sund og energisk" og som værende "i stand til at udføre sine opgaver som præsident til fulde".

Hos Republikanerne har blandt andre Donald Trump erklæret sig som kandidat.

Republikaneren Asa Hutchinson, som er tidligere guvernør i Arkansas, har som den seneste sluttet sig til en voksende gruppe af republikanske aspiranter til posten som USA's præsident.

Også tidligere vicepræsident Mike Pence og Florida-guvernør Ron DeSantis vurderes af mange til at være mulige republikanske kandidater ved det kommende præsidentvalg

/ritzau/Reuters