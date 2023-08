Medier: Russisk topgeneral er fyret

Lederen for det russiske luftvåben, general Sergej Surovikin, er blevet fyret. Det oplyser russiske medier.

- Den tidligere leder for det russiske luftvåben er blevet afløst på sin post, siger en kilde til det russiske nyhedsbureau Ria.

Det er ikke officielt bekræftet af militæret eller regeringen.

Surovikin med tilnavnet "general Ragnarok" forsvandt fra offentligheden efter Wagner-gruppens fejlslagne oprør i juni mod topfolk i Moskva.

Han er veteran fra den sovjetiske krig i Afghanistan. Og han er tidligere kommandant for de russiske styrker i Ukraine. Han har haft nære forbindelser til lejesoldaterne i Wagnergruppen.

Det var den gruppe, som den 23. og 24. juni satte kurs mod Moskva for at udtrykke deres vrede over krigens langsomme gang i Ukraine. De krævede den militære ledelse udskiftet.

Et forehavende som ifølge præsident Vladimir Putin kunne have kastet landet ud i en borgerkrig.

Wagnergruppens leder, Jevgenij Prigozjin, anklagede i maj rasende de militære ledere for ikke at udstyre hans lejehær med nok ammunition til at føre krig i Ukraine. Surovikin blev ved den lejlighed officielt udnævnt til at være mægler mellem Wagnergruppen og militæret.

Efter oprøret i juni forsvandt Surovikin. Der var talrige spekulationer om, at han var fængslet eller afsat fra sin post. Fordi han havde udtrykt sympati for Prigozjin og hans lejehær.

Hans fyring synes at vise, at Putin og den russiske ledelse er overbeviste om, at han optrådte forkert under Prigozjins oprør.

Sidst han viste sig offentligt var 24. juni. Det var på den sidste dag af Wagner-oprøret. Det var i en video, som så ud til at være omhyggeligt indstuderet. Her så han træt og presset ud og fremstod uden sine officersdistinktioner.

På videoen opfordrede han Prigozjin til at opgive sin march til Moskva.

Tilnavnet "general Ragnarok" fik han under Ruslands indgriben i borgerkrigen i Syrien for hans brutale taktik.

Ny midlertidig leder som leder af det russiske flyvåben er generaloberst Viktor Afzalov.

/ritzau/AFP