Medier: Skandaleramt eks-kansler vil trække sig fra politik

Den tidligere østrigske kansler Sebastian Kurz vil torsdag trække sig fra alle politiske hverv.

Det skriver en række medier, heriblandt østrigske Kronen Zeitung og tyske Bild, på baggrund af anonyme kilder.

Kurz har oplyst, at han vil komme med en personlig meddelelse torsdag klokken 11.30.

Han er fortsat leder for det konservative østrigske parti ÖVP. Den post ventes at blive overtaget af indenrigsminister Karl Nehammer.

35-årige Kurz havde en kometkarriere og var en af verdens yngste regeringsledere, før han meddelte sin afgang, da han i oktober officielt blev genstand for efterforskning i en korruptionssag.

Han er blandt andet under mistanke for at have givet falske vidneudsagn i forbindelse med en undersøgelse af den såkaldte Ibiza-sag.

Derudover står Kurz og en gruppe af mennesker omkring ham over for forskellige anklager om at have fremmet hans karriere med positiv medieomtale på skatteydernes regning. Eks-kansleren afviser anklagerne.

Kurz blev i øvrigt denne weekend far, hvilket ifølge Kronen Zeitung skal have bidraget til beslutningen.

/ritzau/dpa