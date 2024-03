Døde og sårede under skyderi og brand i koncertsal i Moskva

Flere er blevet dræbt og såret, efter at personer i camouflagetøj fredag har skudt mod mennesker inde i en koncertsal i udkanten af Ruslands hovedstad, Moskva.

Der meldes også om brand i bygningen efter mindst én eksplosion.

Det skriver russiske medier.

Det er uvist, hvor mange der har mistet livet. Op mod 50 ambulancehold er sendt afsted ifølge russiske medier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det russiske nyhedsbureau Interfax melder om op til fem angrebsmænd.

Foreløbig information tyder på, at der er brugt maskinpistoler, skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- En forfærdelig tragedie har fundet sted i shoppingcenteret Crocus City i dag, siger Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, ifølge nyhedsbureauet Reuters i en meddelelse.

- Jeg har ondt af de pårørende til ofrene.

Koncertstedet hedder Crocus City Hall og er en del af et kompleks, hvor der også er restauranter, hoteller og et indkøbscenter. Det ligger i Krasnogorsk i udkanten af Moskva.

En evakuering er iværksat, melder Tass, som også rapporterer, der er røg i koncertsalen, og at brandfolk er til stede.

Der skal også være politi til stede.

Ubekræftede videoer delt på russiske sociale medier viser kaotiske scener på stedet. Folk kan ses flygte fra salen, mens der er skud.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland kalder ifølge nyhedsbureauet AFP hændelsen for "et terrorangreb".

- Hele verdenssamfundet skal fordømme denne foragtelige forbrydelse, siger talskvinde for Ruslands udenrigsministerium Maria Zakharova på det sociale medie Telegram.

Den amerikanske ambassade i Rusland advarede tidligere på måneden om, at "ekstremister" havde planer om et angreb i Moskva.

Det Hvide Hus udtaler ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet på koncertstedet er "forfærdeligt". Det lyder videre, at der ikke er nogen indikationer på, at Ukraine er involveret i angrebet.

Amerikanere i Moskva opfordres til at blive, hvor de er.

Sikkerheden er blevet øget på både togstationer og lufthavne i Moskva som følge af angrebet, skriver Tass. Alle større begivenheder i Moskva aflyses denne weekend.

/ritzau/