Medier: Soldater i Myanmar brændte landsbyboere levende

Soldater i Myanmar beskyldes for at have brændt 11 landsbyboere levende i den nordvestlige del af landet. Seks teenagere var blandt ofrene ifølge beskyldningerne fra øjenvidner og lokale medier.

Fotos og videooptagelser af de brændte lig med bagbundne hænder er blevet rundsendt viralt på sociale medier onsdag.

De er ledsaget af rapporter om, at omkring 100 soldater gennemsøgte landsbyen Don Taw i Salingyi i Myanmars Sagaing region tirsdag morgen.

- Min bror - en universitetsstuderende på kun 22 år - blev anholdt og dræbt, da soldaterne kom, siger en bror til et af ofrene. Han fremsætter udtalelsen til det tyske nyhedsbureau dpa.

Artiklen fortsætter under annoncen

En talsmand for oppositionens nationale enhedsregering, Dr. Sasa, har offentliggjort navne på 11 landsbyboere, som meldes dræbt. Der er fem teenagere blandt dem - den yngste var 14 år.

- Disse handlinger er krigsforbrydelser af den groveste kaliber. Det er slet og ret terrorhandlinger, siger talsmanden i en erklæring, som er lagt ud på sociale medier.

Militæret i den sydøstasiatiske stat gennemførte den 1. februar et kup og afsatte den civile leder af regeringen, Aung San Suu Kyi.

Siden da har udviklingen i Myanmar været præget at tiltagende vold og kaos.

Militæret har gennemført brutale angreb og razziaer vendt mod civile borgere og aktivister over hele landet for at stoppe en hver aktivitet vendt mod kuppet.

Menneskerettighedsgruppen Assistance Sammenslutningen for Politiske Fanger har dokumenteret drab og menneskerettighedskrænkelser med kuppet. Gruppen siger, at mindst 2300 blev dræbt og over 10.000 blev anholdt.

Aung San Suu Kyis regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), som blev fjernet fra magten af militæret 1. februar, er blevet idømt fire års fængsel.

Den 76-årige tidligere vinder af Nobels fredspris har fået nedsat straffen til to års fængsel.

- Fængselsdommene er udelukkende "politisk motiverede". De baserer sig på en fupretssag afholdt af militærstyret i Myanmar. Det siger Michelle Bachelet, FN's menneskerettighedschef, i en udtalelse.

/ritzau/Reuters