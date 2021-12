Medier: Springsteen sælger sine sange for 3,3 milliarder

En af rockmusikkens største legender, 72-årige Bruce Springsteen, har solgt rettighederne til hele sit sangkatalog til Sony Music.

Prislappen lyder på cirka 500 millioner dollar (knap 3,3 milliarder kroner), rapporterer udgivelsen Billboard og New York Times.

Salget vil give Sony ejerskab over blandt andet numrene "Born in the USA" og "The River", siger kilder, der er bekendt med aftalen.

Det vil gøre det til den største handel nogensinde med en enkelt musikers samlede værker, skriver New York Times.

Sony har ikke officielt bekræftet handlen, og en talskvinde for selskabet siger, at hun ikke vil udtale sig.

Springsteen er den seneste af en række musikalske superstjerner, som sælger hele eller dele af deres bagkatalog. Det gælder musikere som Bob Dylan, David Bowie, Paul Simon og Neil Young.

Bob Dylan, der har domineret den internationale musikscene i næsten 60 år, solgte rettighederne til sine mere end 600 sange i december sidste år til Universal Music Group for knap to milliarder kroner.

/ritzau/