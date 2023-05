Medier: Sudans hær indstiller fredsforhandlinger

Sudans hær indstiller onsdag fredsforhandlinger med den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF).

Det oplyser en embedsmand hos Sudans regering, som ønsker at være anonym, ifølge nyhedsbureauet AFP. Også Reuters har fået meldingen bekræftet af en anonym diplomatisk kilde.

Forhandlingerne begyndte tidligt i maj. De har indtil videre ført til to midlertidige våbenhviler, som gentagne gange ikke er blevet overholdt.

Også en erklæring om at beskytte civile er der kommet ud af forhandlingerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hærens beslutning skyldes, at "oprørerne ikke har implementeret en eneste af af de aftalte betingelser i den kortvarige våbenhvile", hævder den anonyme embedsmand over for AFP.

Vedkommende hævder, at RSF har brudt aftaler om at trække sig fra hospitaler og beboelsesbygninger og gentagne gange har brudt våbenhvilen.

Mere generelt er frygten, at konflikten kan blive langvarig og også destabilisere andre lande i regionen, skriver Reuters.

Det var den 15. april, at hårde kampe mellem regeringshæren og den magtfulde RSF-milits brød ud i Sudan.

Hærens leder, Abdel Fattah al-Burhan, som i praksis også står i spidsen for landet, strides med lederen af den paramilitære RSF-milits, Mohamed Hamdan Daglo, om at lede den guld- og olierige nation.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både i Darfur-regionen og hovedstaden Khartoum var der tirsdag kampe.

- Hæren er klar til at kæmpe indtil sejr, sagde Abdel Fattah al-Burhan på et besøg hos hærens styrker tirsdag ifølge AFP.

Over 1800 er dræbt siden 15. april, melder ngo'en Armed Conflict Location and Event Data Project.

Ifølge FN er over en million mennesker blevet fordrevet internt i Sudan, siden konflikten begyndte.

/ritzau/