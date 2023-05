Medier: Svensk-iraner er blevet henrettet i Iran trods protester

En svensk-iransk statsborger er blevet henrettet i Iran.

Det skriver iranske statslige medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manden, der hedder Habib Chaab, er både iransk og svensk statsborger.

Han var af Iran dømt for at have fungeret som leder for separatistgruppen ASMLA. Gruppen er terrorstemplet af Iran.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev ligeledes dømt for at have planlagt og udført et bombeangreb i den iranske provins Khusistan i 2018.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT har den svenske regering undervejs i sagen været i kontakt med iranske myndigheder.

Da Irans øverste domstol i marts stadfæstede dødsdommen mod Habib Chaab, tog det svenske udenrigsministerium kontakt til Irans ambassadør i Sverige for at protestere mod dommen.

Habib Chaad forsvandt i forbindelse med en rejse til Tyrkiet i oktober 2020. Han menes at have været i Irans varetægt siden.

/ritzau/