Medier: Trump ændrer USA's praksis og tillader hård Cuba-lov

Siden 1996 har alle amerikanske præsidenter suspenderet en omstridt lov mod Cuba. Det vil Donald Trump ændre.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer som den første præsident nogensinde at lade en omstridt lov, der rammer Cuba hårdt, træde i kraft.

Det oplyser en unavngiven højtstående kilde fra Trumps administration ifølge nyhedsbureauerne AFP, AP og Reuters.

Der er tale om kapitel tre i den såkaldte Helms Burton-lov.

Den giver mulighed for, at der kan føres retssager i USA mod udenlandske selskaber, der driver forretning i Cuba.

Helms Burton-loven blev underskrevet af præsident Bill Clinton i 1996.

Men kapitel tre i loven er siden da blevet suspenderet hvert halve år af Clinton og alle de efterfølgende amerikanske præsidenter.

Trump har tidligere truet med at ændre den praksis. Og onsdag ventes Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, ved en tale i Miami at offentliggøre, at man ikke længere vil suspendere loven.

/ritzau/AP