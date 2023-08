Medier: Trump er tiltalt for sammensværgelse mod USA

I den suverænt største af sagerne mod USA's tidligere præsident Donald Trump er der tirsdag aften blevet overleveret et officielt anklageskrift mod den kontroversielle rigmand.

Trump skal tiltales for i alt fire forhold.

Det er sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at obstruere officiel proces, obstruktion og forsøg på obstruktion af en officiel proces samt sammensværgelse mod rettigheder.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt ABC News, NPR og CNN. Sidstnævnte har offentliggjort det, som mediet hævder, er det officielle anklageskrift mod den tidligere præsident.

Sagen handler om et forsøg på at omgøre præsidentvalget i 2020 og ledes af en særligt udpeget anklager, Jack Smith.

Han har nedsat en føderal storjury bestående af civile, som har skullet vurdere bevismaterialet i sagen mod Trump.

Storjuryen bekræftede tirsdag aften, at den havde videregivet et anklageskrift til Jack Smith.

Anklageskriftet er dog indtil videre hemmelighedsstemplet, og både antallet af tiltalte og deres identiteter er derfor ikke offentlig.

Ekspræsidenten skal torsdag møde for retten i USA's forbundshovedstad, Washington D.C.

Dommer Moxila A. Upadhyaya har fået anklageskriftet mod ekspræsidenten og skal lede retsmødet. Det oplyser USA's justitsministerium ifølge CNN.

Efterforskningen, som ledes af Smith, ser blandt andet på, om Trump kan gøres ansvarlig for den 6. januar 2021, hvor en vred horde af Trump-tilhængere stormede murene på den amerikanske parlamentsbygning, The Capitol.

Donald Trump kom i tiden efter nederlaget i præsidentvalget med påstande om, at der var foregået omfattende valgsvindel. På dagen, hvor demonstranterne stormede The Capitol, opfordrede han sine tilhængere til at "slås som bare fanden".

Hundredvis kom til skade den dag, og flere døde i forbindelse med stormløbet. Siden er flere blevet dømt for sammensværgelse til at gøre oprør.

Stewart Rhodes, som stod i spidsen for den højreradikale organisation Oath Keepers, blev dømt til 18 års fængsel for sin rolle i stormløbet.

Donald Trump selv nægter sig skyldig i at have gjort noget galt. Han mener, der er tale om politisk forfølgelse af ham.

