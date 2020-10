Medier: Trump holder vælgermøde foran Det Hvide Hus lørdag

Præsidenten vil ifølge medier invitere hundredvis af tilhængere til sit første møde siden coronadiagnose.

USA's præsident, Donald Trump, vil lørdag afholde et vælgermøde på plænen foran Det Hvide Hus, hvor flere hundrede ventes at deltage.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt The New York Times, ABC News og nyhedsbureauet Reuters. De henviser til unavngivne kilder i Det Hvide Hus.

Det vil i så fald blive den første offentlige begivenhed, præsidenten deltager i, siden han blev testet positiv for coronavirus for godt en uge siden.

Præsidenten vil holde sig på afstand fra de fremmødte og levere sine bemærkninger fra en af balkonerne i Det Hvide Hus.

Det oplyser en kilde, der kender til planerne, ifølge The New York Times.

Både blandt de ansatte i Det Hvide Hus og i Trumps kampagnestab har planerne udløst bekymring, skriver avisen.

Ikke mindst fordi han har fået massiv kritik for at tage for let på coronakrisen, der har kostet over 210.000 amerikanere livet.

Ikke desto mindre vil han også mandag møde vælgerne. Det sker i delstaten Florida, og det bliver således præsidentens første vælgermøde uden for Washington, siden han blev testet positiv for coronavirus.

Trump vil tale til vælgerne ved Orlando Sanford International Airport, oplyser hans kampagnestab ifølge Reuters.

Staben oplyser ikke, hvilke forholdsregler man vil tage for at beskytte præsidenten og de fremmødte i en periode, hvor flere spekulerer over, hvor tæt Trump er på at have kommet sig over virusset, skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump har fået en cocktail af forskellige behandlinger og har det efter eget udsagn fremragende.

Hans læge, Sean Conley, meddelte torsdag, at præsidenten har fuldført behandlingen for covid-19, og at hans tilstand har været stabil, siden han vendte hjem til Det Hvide Hus mandag efter hospitalsindlæggelse.

Tidligere fredag sagde Det Hvide Hus' talskvinde, Kayleigh McEnany, at præsidenten arbejder hårdt og vil ud og møde vælgerne, så snart lægerne siger god for det.

- Han vil tale med amerikanerne og han vil være derude, sagde hun til Fox News.

/ritzau/