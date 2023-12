Medier: Tysk finanslov er på vej efter nervekrig om budgethul

Regeringspartierne i Tyskland er nået til enighed om en finanslov i kølvandet på en dom, der slog et stort milliardhul i en klimafond.

Det erfarer det tyske medie Bild og nyhedsbureauet Reuters onsdag fra anonyme kilder i regeringskredse.

Ved middagstid ventes detaljer i aftalen offentliggjort ifølge Bild. Endnu vides det ikke, hvad partierne mere præcist er nået frem til.

Tysklands forfatningsdomstol trak 15. november i gældsbremsen og besværliggjorde forhandlingerne om finansloven.

I slutningen af november lød det ifølge Reuters fra den tyske finansminister, Christian Lindner, at der i finansloven for 2024 var et finansieringshul på 17 milliarder euro svarende til omkring 127 milliarder kroner.

Den samlede tyske finanslov er på omkring 450 milliarder euro.

Men trods udfordringerne er forbundskansler Olaf Scholz fra socialdemokratiske SPD, vicekansler Robert Habeck fra De Grønne og finansminister Lindner fra liberale FDP onsdag nået frem til en aftale, skriver flere medier.

Det sker, efter at der ifølge Bild i regeringskredse var udbrudt en "nervekrig", som trak processen i langdrag.

Den tyske forfatningsdomstol fandt 15. november, at det var i strid med Tysklands forfatning, da det blev besluttet at overføre 60 milliarder euro fra coronabekæmpelse til klimainitiativer.

Tyskland har i sin forfatning en såkaldt gældsbremse, der sætter et loft over, hvor meget staten hvert år må låne.

Pengene blev der imidlertid ikke brug for. Derfor blev de omdirigeret til Tysklands såkaldte klima- og transformationsfond.

Men forfatningsdomstolen fandt, at manøvren var "uforenelig" med den forfatningssikrede gældsbremse.

