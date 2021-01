Medier: Tyskland frygter EU-afslag for ny covid-vaccine til ældre

AstraZeneca afviser forlydender i tyske medier om, at vaccine skulle have dårlig virkning hos ældre personer.

I den tyske regering er der bekymring for, at en vaccine mod covid-19 fra det svensk-britiske medicinalfirma AstraZeneca ikke opnår EU-godkendelse til personer over 65 år.

Det siger kilder fra den tyske koalitionsregering til de to aviser Bild og Handelsblatt.

Vaccinen, som denne uge ventes at få en betinget markedsgodkendelse i EU, er ifølge kilderne ikke særlig effektiv til at forebygge covid-19 for personer over 65 år.

Den tyske regering antager, at vaccinen for den aldersgruppe kun har en effektivitet på otte procent. Det oplyser en kilde til Handelsblatt.

AstraZeneca afviser sent mandag aften de to avisers skriverier om, at vaccinen skulle have en lav effekt hos ældre personer som "fuldstændigt forkert".

Viser det sig at være tilfældet, vil det dog være et tilbageslag for den tyske regerings vaccinationsstrategi, skriver avisen.

Vaccinen fra AstraZeneca er udset til at komplementere de to allerede godkendte vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech, som Tyskland og andre EU-lande er begyndt at tage i brug.

I modsætning til de to vacciner har midlet fra AstraZeneca den fordel, at det ikke skal opbevares ved temperaturer langt under frysepunktet. Det gør det mindre besværligt at opbevare og distribuere vaccinen fra AstraZeneca.

/ritzau/Reuters