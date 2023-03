Medier: Tyskland har identificeret båd bag Nord Stream-sabotage

De tyske medier ARD og Zeit skrev tirsdag, at tyske myndigheder har været i stand til at identificere den båd, der blev brugt til at sprænge gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to medier angiver ikke, hvor de har oplysningerne fra.

Ifølge medierne har en gruppe på fem mænd og en kvinde lejet en yacht fra et polskbaseret selskab med ukrainske ejere.

De seks personer har brugt falske pas, og deres nationalitet er ukendt.

Yachten er blevet sejlet fra den tyske by Rostock 6. september, skriver ARD og Zeit.

Der er blevet fundet spor af eksplosiver på yachten.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne, som de to tyske medier kommer med.

