Medier: Tyskland henter IS-medlemmer hjem fra Syrien

Kvinder og børn med tysk statsborgerskab er hentet hjem til Tyskland fra fangelejre i Syrien, skriver medier.

Tysklands regering har hentet adskillige medlemmer af Islamisk Stat (IS) tilbage fra Syrien, hvor de var tilbageholdt.

Det skriver tyske medier lørdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

De pågældende har alle tysk statsborgerskab.

Tre kvinder og deres børn samt adskillige forældreløse børn er nogle af dem, der er hentet hjem til Tyskland fra de fangelejre i Syrien, hvor kurdiske styrker bevogter fanger fra den militante islamistiske bevægelse.

I alt er 15 tyskere, som har forbindelse til Islamisk Stat, blevet udleveret til en tysk delegation, der har været i det nordlige Syrien. Det rapporterer den tyske radio- og tv-station Südwestrundfunk (SWR).

Ifølge SWR's oplysninger har myndighederne arbejdet på det i månedsvis.

Tabloidavisen Bild skriver, at det tyske udenrigsministerium havde chartret et fly for at hente sine statsborgere hjem.

Ifølge medierne er det den første operation af sin art.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra ministeriet.

Det er heller ikke bekræftet fra officielt hold, om det i givet fald er første gang, at Tyskland henter en gruppe af sine egne borgere hjem fra en af de berygtede fangelejre i Syrien.

For et år siden hentede regeringen en kvinde, der var rejst til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat, hjem til Tyskland.

Indtil da havde regeringen kun hjulpet med at bringe børn hjem fra lejrene i det nordlige Syrien, der er berygtet for de barske forhold.

Der sidder også flere danske kvinder og børn i lejrene i Syrien.

Den danske regering har meddelt, at den ikke ønsker at hente danske kvinder eller deres børn hjem.

