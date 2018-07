Medier: USA åbner for fredsforhandlinger i Afghanistan

USA er muligvis villig til at gå i direkte dialog med Taliban for at fremme en fredsproces i Afghanistan.

Midt i tiltagende rygter og spekulationer om mulige fredsforhandlinger i den 17 år lange krig i Afghanistan lyder der nye toner fra USA.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger den amerikanske general John Nicholson, der leder de amerikanske styrker i Afghanistan, at USA er villig til at gå i direkte dialog med Taliban for at fremme fredsprocessen.

Reuters citerer John Nicholson for at sige, at USA er klar over, at landet kan spille en nøglerolle i sådanne forhandlinger.

- Vores udenrigsminister, Mike Pompeo, har sagt, at vi, USA, er klar til at gå i dialog med Taliban og diskutere, hvilken rolle internationale styrker skal spille i landet, siger John Nicholson.

- Vi håber, at de (Taliban, red.) vil gennemføre den (dialogen med USA, red.), og at det vil hjælpe fredsforhandlingerne fremad.

Men John Nicholson har efterfølgende udsendt en meddelelse om, at hans kommentar er blevet sat på spidsen.

Han ønskede blot at bekræfte det, som Mike Pompeo tidligere har sagt: Nemlig at USA er klar til at "støtte, facilitere og deltage" i eventuelle fredsforhandlinger.

Der skal dog være tale om en afghansk-ledet forhandling, understreger John Nicholson.

- USA kan ikke være substitut for det afghanske folk eller den afghanske regering, siger han.

Samtidig skriver nyhedsbureauet AP dog, at anonyme amerikanske embedsmænd bekræfter rygterne om, at USA vil gå i direkte dialog med Taliban.

Hvis det er rigtigt, er det en taktisk kovending i Trump-administrationen, som tidligere kun har været villig til at gå i dialog med Taliban, hvis den afghanske regering er involveret.

Omvendt har Taliban længe nægtet at indgå i fredsforhandlinger med den afghanske regering.

Ifølge Sohail Shahin, der er talsmand for Taliban i Qatar, er der ikke kommet nogen officiel bekræftelse på, at USA vil tale med Taliban.

Men hvis den kommer, vil han byde tiltaget velkommen.

- Det er det, vi gerne vil, og det, vi har ventet på: At sidde direkte over for USA og diskutere tilbagetrækningen af internationale styrker fra Afghanistan, siger Sohail Shahin.

/ritzau/