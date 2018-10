Trumps ambassadør i FN trækker sig

Nikki Haley trækker sig som FN-ambassadør for USA ved udgangen af i år, bekræfter præsident Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, oplyser, at FN-ambassadør Nikki Haley forlader sin post ved udgangen af året.

Det siger Trump side om side med Haley og foran pressen i Det Ovale Værelse.

Årsagen til Haleys opsigelse er ikke umiddelbart klar. Allerede for et halvt år siden skulle hun have udtrykt behov for "en pause".

Donald Trump siger, at han håber, at Nikki Haley vender tilbage i en anden rolle på et senere tidspunkt.

- Du kan selv vælge, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nikki Haley blev udnævnt til FN-ambassadør i november 2016, selv om hun ikke havde den store internationale erfaring.

Forinden var hun som den første kvinde guvernør i delstaten South Carolina.

Under præsidentvalgkampen i 2016 var hun stærkt kritisk over for Donald Trump, men siden han blev indsat i Det Hvide Hus, menes hun at have været en af præsidentens mest betroede medarbejdere.

I FN har Haley blandt andet skulle forsvare, at USA trækker sig ud af FN's Menneskerettighedsråd, og at amerikanerne ikke længere vil være en del af den globale klimaaftale fra Paris.

Det er uvist, hvem Trump vil have til at overtage posten i FN, men der er "et antal personer", der er interesserede i jobbet, lyder det. Ifølge Reuters ventes præsidenten at pege på en efterfølger inden for to til tre uger.

Hvad 46-årige Nikki Haleys fremtid byder, står heller ikke klart. Hun afviser dog at have planer om at stille op ved det kommende præsidentvalg i 2020. I stedet vil hun støtte Trumps kampagne til den tid.

Nikki Haley er langtfra den første, der trækker sig fra Trump-administrationen. Der har været udskiftninger på en stribe topposter i et usædvanligt tempo ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/