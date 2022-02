Donald Trumps sociale medie lanceres næste uge. Det bliver et ekkokammer for tilhængere, siger medierådgiver.

Medierådgiver: Trumps nye medie bliver for hans faste støtter

Tidligere præsident Donald Trumps nye sociale medie, Truth Social, bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters lanceret mandag på Apples App Store.

Men det kommer ikke til at kunne konkurrere med etablerede sociale medier som Facebook og Twitter.

Det vurderer Troels Johannesen, der er selvstændig strategisk kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier.

- Vi skal forvente et socialt medie, hvor det særligt er de tilhængere, som Trump allerede har i forvejen, der vil bruge platformen, siger Troels Johannesen.

- Det bliver en lille smule et ekkokammer for Trumps tilhængere og "trumpismen". Men derfor kan det sagtens være et socialt medie, der kan skabe overskrifter i særligt de amerikanske medier. Men slet ikke på samme måde få den rækkevidde, som han havde på Twitter og Facebook, siger han videre.

I kølvandet på stormløbet mod USA's kongres i januar 2021 blev Donald Trump bandlyst fra både Facebook og Twitter for at opmuntre sine følgere til at deltage i stormløbet.

Og hans nye medie minder meget om Twitter, hvor han havde 88,7 millioner følgere ved udelukkelsen, fortæller Troels Johannesen.

- Vi ved ikke ret meget om det nye medie, som Trump har startet. Vi ved, at det hedder Truth Social og skulle minde ret meget om Twitter, som er et format, hvor du ikke har så meget tekst at gøre godt med.

På Twitter skriver man et tweet, når man sender en tekst afsted. På Truth Social er det en såkaldt truth - altså sandhed på dansk - som vil blive sendt ud af brugerne.

- Det er helt oplagt Trumps måde at fortælle omverden på, at det, der foregår i de traditionelle techmedier, ikke er noget, man kan stole på, siger han.

Men Donald Trump kan risikere at løbe ind i en udfordring med de techgiganter, hvorfra appen skal hentes ned.

- Den store udfordring for Trump og det her sociale medier er, om Google og Apple, som skal distribuere appen, vil blive ved med at gøre det, hvis der kommer en masse hadtale og problematiske ytringer på platformen, siger Troels Johannesen.

- Det er den helt store trussel mod appen.

Han siger ifølge Reuters, at målet er, at appen er fuldt funktionsdygtig i USA inden marts er omme.

Ifølge Troels Johannesen har Truth Social ingen fremtid i Danmark.

- I Danmark har vi svært ved at tage sociale medier til os, og det tager lang tid. Det er en amerikansk kontekst, det her skal ses i, og det er meget langt fra en dansk hverdag.

