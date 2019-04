Medlem af Bestseller-familie var indlagt efter bombeangreb

Et medlem af Holch Povlsen-familien har været indlagt i Sri Lanka efter bombeangreb, skriver Ekstra Bladet.

Et medlem af Holch Povlsen-familien, som mistede tre børn ved søndagens bombeangreb i Sri Lanka, har været indlagt på et hospital i landet.

Det bekræfter Danmarks ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, over for Ekstra Bladet.

- Vedkommende er udskrevet igen og rejst tilbage til Danmark, siger Peter Taksøe-Jensen, der er i Sri Lanka for at hjælpe og rådgive danskere, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet skriver, at det var Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, som var indlagt. Det var på National Hospital of Sri Lanka i hovedstaden, Colombo.

Avisen henviser til flere anonyme kilder på hospitalet. De fortæller, at en voksen mand fra Danmark med efternavnet Povlsen har været indlagt på hospitalet.

Mindst 321 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka. Samtidig blev flere hundrede sårede.

Anders Holch Povlsen og hans kone mistede tre af deres fire børn. Det skete, da to bomber eksploderede på Hotel Shangri-La i Colombo.

Bestseller ønsker ikke at kommentere oplysningerne om, at et medlem af familien Holch Povlsen har været indlagt.

Koncernen ønsker heller ikke at be- eller afkræfte, at familien er rejst hjem til Danmark.

Det skriver kommunikationschef Jesper Stubkier i en mail til Ekstra Bladet.

