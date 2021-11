IS-medlem får historisk dom for folkedrab mod minoritet

For første gang er et medlem af den militante gruppe Islamisk Stat, en 29-årig iraker, dømt for folkedrab.

Et medlem af den militante gruppe Islamisk Stat (IS) er tirsdag blevet idømt fængsel på livstid for folkedrab og krigsforbrydelser mod yazidierne.

Det er sket ved en domstol i den tyske by Frankfurt.

IS-medlemmet, den 29-årige iraker Taha el-Jumailly, er dømt for at være involveret i drab på over 3000 yazidier. Han har også været med til at holde 7000 kvinder og piger som slaver mellem 2014 og 2015.

Yazidierne er en religiøs minoritet fra det østlige Syrien og nordvestlige Irak. Deres religion er baseret på en række forskellige trosretninger.

IS, der praktiserer en streng fortolkning af sunniislam og kæmper for et islamisk kalifat, er af den overbevisning, at yazidierne tilbeder djævlen.

Tirsdagens dom mod 29-årige Taha el-Jumailly kaldes for historisk af menneskerettighedsgruppen Amnesty International.

- Dagens dom er første gang på verdensplan, at en domstol har anerkendt Islamisk Stats forbrydelser mod yazidierne som værende folkedrab, siger Meike Olszak fra Amnesty Internationals tyske afdeling.

Taha el-Jumailly blev anholdt i Grækenland i 2019 og efterfølgende udleveret til Tyskland. Pårørende til yazidier har støttet sagen som sagsøgere.

Hans tyske hustru, Jennifer Wenisch, blev i oktober dømt i München.

Hun blev kendt skyldig i medlemskab af en terrororganisation i udlandet. Også medvirken til drab og forbrydelser mod menneskeheden blev hun dømt for.

Jennifer Wenisch fik ti års fængsel. Blandt andet blev hun dømt for at lade en femårig slavepige fra yazidiminoriteten dø af tørst i solen.

Tirsdagens dom mod Taha el-Jumailly bliver hyldet af blandt andre Nadia Murad, der er yazidi-aktivist og modtager af Nobels fredspris i 2018.

- Denne dom er en sejr for personer, der har været udsat for folkedrab, seksuel vold og for hele yazidi-samfundet, siger hun i en udtalelse.

Hun takker samtidig Tyskland for en "historisk dom".

/ritzau/Reuters