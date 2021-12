Medlemslande går videre med EU-mindsteløn trods dansk nej

EU's medlemslande har mandag vedtaget et fælles mandat til de videre forhandlinger om fælles EU-regler for mindsteløn. Det er sket i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

Danmark har siden forslaget om mindsteløn blev fremsat af EU-Kommissionen i oktober 2020 været imod.

Derfor stemte Danmark også imod medlemslandenes indstilling til, hvordan den endelige lov skal se ud.

Det skal forhandles på plads efter årsskiftet mellem medlemslandene og EU-Parlamentet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Danmark frygter politikere og arbejdsmarkedets parter, at direktivet kan underminere den danske model enten direkte eller indirekte.

Direktivet gælder kun lande med mindsteløn, hvilket Danmark ikke har. Og man har fået forsikringer om, at det ikke vil betyde noget for den danske model.

Men frygten går på, at mindsteløn kan blive til virkelighed, hvis en arbejdstager tager sagen op i EU-Domstolen, som måske tvinger Danmark til at indføre det.

/ritzau/