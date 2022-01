Medlemslande kræver øget indsats fra WHO efter misbrugssag

Mere end 50 lande har fredag opfordret Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at styrke sin indsats mod seksuelt misbrug og chikane.

Det sker efter en stor skandalesag i Den Demokratiske Republik Congo.

En rapport i efteråret viste, at over 80 nødhjælpsarbejdere - heriblandt flere ansatte ved WHO - fra 2018 til 2020 var involveret i at misbruge kvinder og piger seksuelt under et ebolaudbrud i DR Congo.

Den slags sager "underminerer voldsomt" WHO's arbejde, lyder det fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi håber at se handling fra den øverste ledelse i forhold til det her. WHO's håndtering skal styrkes, og der skal sikres en nultolerancepolitik over for manglende handling, siger Storbritanniens FN-ambassadør, Simon Hanley.

Udtalelsen er fremsat på vegne af mere end 50 medlemmer af WHO. Blandt dem er Storbritannien, EU, Canada og Sydafrika.

Rapporten, der blev udgivet i september sidste år, blev kaldt for "rystende læsning" af WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Det, der er sket for jer, bør aldrig ske for nogen. Det er utilgiveligt. Det er min øverste prioritet at sikre, at gerningsmændene ikke bliver undskyldt, men at de bliver stillet til ansvar, sagde Ghebreyesus.

Arbejdet i en uafhængig kommission begyndte i 2020, efter at over 50 lokale kvinder beskyldte i alt 83 nødhjælpsarbejdere for blandt andet at have afkrævet seksuelle ydelser fra dem i bytte for forskellige job.

Ifølge rapporten blev overgrebene, der også inkluderer ni beskyldninger om voldtægt, begået af både lokale og internationale nødhjælpsarbejdere.

I alt 21 af de mistænkte gerningsmænd var ansat af WHO.

- Arbejdsgruppen har fastslået, at de formodede ofre blev lovet job i bytte for seksuelle ydelser, eller at de var nødt til at gøre det for at beholde deres arbejde, sagde kommissionsmedlem Malick Coulibaly i september.

I rapporten stod der, at misbruget blandt andet kunne lade sig gøre på grund af "klare strukturelle fejl og en uvillighed mod at håndtere risikoen for seksuelt misbrug" i det centralafrikanske land.

Det skyldes til dels, at fokus i stedet var rettet mod at udrydde ebola. Over 2000 personer døde under ebolaudbruddet i DR Congo fra 2018 til 2020.

/ritzau/Reuters