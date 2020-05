Medlemslande vil granske WHO's håndtering af coronakrise

En uafhængig og omfattende undersøgelse skal vurdere, hvordan WHO har håndteret udbruddet af coronavirus.

Medlemslandene i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er blevet enige om at iværksætte en undersøgelse af WHO's håndtering af coronakrisen.

Det sker tirsdag eftermiddag i forbindelse med organisationens årsmøde. Mødet holdes for første gang virtuelt på grund af coronavirusudbruddet.

Landene har her godkendt en resolution fremsat af EU.

Den opfordrer til en "upartisk, uafhængig og omfattende evaluering" af den globale håndtering af pandemien. Mere end 318.000 personer er bekræftet døde verden over efter at være blevet smittet med coronavirus.

Undersøgelsen skal blandt andet inkludere en undersøgelse af "WHO's handlinger og dens prognoser i forhold til Covid-19-pandemien".

EU har tirsdag understreget sin støtte til WHO, i kølvandet på at USA er begyndt at lægge afstand til organisationen.

I et brev skrev den amerikanske præsident, Donald Trump, mandag, at han finder en lang række forhold kritisable.

- Sker der ikke fundamentale forbedringer de næste 30 dage, vil jeg gøre den midlertidige suspendering af finansieringen af WHO permanent. Og jeg vil overveje vores medlemskab af organisationen, skrev Donald Trump.

Det er dog en forkert vej at gå, mener EU-Kommissionen.

Her går man den modsatte vej og sender yderligere penge til WHO under coronakrisen.

- EU står bag WHO's bestræbelser på at inddæmme og afbøde konsekvenserne af udbruddet af coronavirus. EU har allerede ydet yderligere støtte til det arbejde, siger en talskvinde for EU-Kommissionen tirsdag.

/ritzau/AFP