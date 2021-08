Medstifter af Kool & the Gang er død 70 år gammel

Dødsfaldet er blevet annonceret af gruppen selv.

Gruppen blev stiftet i 1964 i New Jersey under navnet Jazziacs af brødrene Robert og Ronald Bell sammen med vennerne Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown og Ricky Westfield.

Medstifter Ronald Bell døde sidste år 68 år gammel.

Gruppen tilføjer i beskeden om Thomas på Facebook, at han også var kendt som gruppens stylist, og at han sørgede for, at de altid så smarte ud.

Dennis Thomas beskrives desuden som gruppens "finanshaj", der i "bandets tidlige år gemte gruppens lønchecks i en papirpose i sine horninstrumenter".

/ritzau/AFP