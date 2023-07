Medvedev: Nato-hjælp til Ukraine bringer ny verdenskrig tættere

Dmitrij Medvedev, der er næstformand i Ruslands sikkerhedsråd, siger tirsdag, at øgningen i militærhjælp til Ukraine fra Nato-landene bringer en tredje verdenskrig tættere på.

Medvedev er ud over sin post i det magtfulde sikkerhedsråd en af Ruslands præsident Vladimir Putins nærmeste allierede. Han var desuden præsident i Rusland fra 2008 til 2012.

Udtalelsen kommer efter den første dag af Nato-topmødet i Vilnius, hvor en række lande har lovet flere våben og mere økonomisk støtte til Ukraine.

Medvedev siger, at bistanden ikke vil afholde Rusland for at nå dets mål i Ukraine.

- Det komplet sindssyge Vesten kunne ikke komme på noget andet. Faktisk er det en blindgyde. En tredje verdenskrig kommer tættere på, skriver Medvedev på beskedtjenesten Telegram.

- Hvad betyder alt dette for os? Alt er åbenlyst. Den særlige militæroperation fortsætter med de samme mål.

Rusland kalder dets handlinger i Ukraine for en særlig militæroperation, mens Ukraine og dets allierede siger, at Rusland fører en uprovokeret krig for at erobre land og dominere dets nabo.

Diplomater mener, at Medvedevs synspunkter giver en indikation på tankegangen i toppen af den russiske regering.

/ritzau/Reuters