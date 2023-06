Medvedev: Wagner-gruppen vil tage magten i Rusland

Wagner-gruppen har planer om at omstyrte den russiske stat. Det mener en af præsident Vladimir Putins nærmeste allierede, Dmitrij Medvedev.

- Det er tydeligt, at dette er en velgennemtænkt og planlagt operation, hvis mål er at tage magten i landet, siger Medvedev ifølge flere russiske nyhedsbureauer.

Han er næstformand i Ruslands sikkerhedsråd og var præsident i Rusland fra 2008 til 2012.

Det oprør, der nu udspiller sig i Rusland, "ligner til forveksling en velplanlagt og orkestreret omstyrtning af staten", siger Medvedev til russiske journalister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvis der sker et kup mod atommagten Rusland, vil det "true hele verden med ødelæggelse", siger Medvedev.

Han understreger, at den russiske regering ikke vil tillade et sådant scenarie.

Han vil ikke udelukke, at tidligere medlemmer af russiske eliteenheder kan være en del af oprøret. Det samme kan udenlandske krigere, siger han.

Medvedev nævner ikke Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, med navn.

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte lørdag at køre fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Rostov har gruppen angiveligt taget kontrol med et militært hovedkontor.

Konflikten kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Forsvarsministeriet i Rusland kaldte beskyldningerne pure opspind. Ministeriet oplyste, at der ville blive rejst en straffesag mod Prigozjin for at opildne til oprør.

/ritzau/dpa