Ekstrem orkan rammer det sydlige USA

USA's stormcenter melder om en farlig orkan, der bringer tidevandsbølger, ekstrem vind og oversvømmelser med.

Orkanen Laura ramte klokken otte i morges dansk tid land i den sydvestlige del af den amerikanske stat Louisiana efter at have bevæget sig hen over Den Mexicanske Golf.

Det er en af de 10 kraftigste storme, der har ramt USA, rapporterer CNN.

- En ekstrem farlig kategori 4 orkan er gået i land nær Cameron i Louisiana, hedder det i en melding fra USA's stormcenter (NHC).

- Katastrofale tidevandsbølger, ekstreme vindstyrker og oversvømmelser sker i dele af Louisiana, hedder det i stormcenterets opdatering.

Der er målt vindstyrker helt op til 240 kilometer i timen cirka 70 kilometer øst for byen Port Arthur med USA's største olieraffinaderi.

Der er ifølge nyhedsbureauet dpa varslet seks meter høje tidevandsbølger.

Orkanens øje har bevæget sig ind over land ikke langt fra de meget store olieanlæg i Galveston i nabostaten Texas.

Evakueringen af borgere i Texas onsdag medførte lange køer på motorvejene og fyldte hoteller. Folk ville undgå de krisecentre, der er blevet oprettet, da de frygter spredning af coronavirus, skriver Reuters.

Texas er den tredjehårdeste ramte delstat i USA målt på antallet af smittede med coronavirus.

Der bor cirka fire millioner mennesker i Lauras umiddelbare bane ind over land. Men myndigheder oplyser, at de fleste har søgt væk efter at have fået ordre til at lade sig evakuere. Det skriver Reuters.

Det er torsdag formiddag dansk tid mørk nat i det sydlige USA. Sheriffer og politichefer siger, at der vil gå adskillige timer, før de kan bevæge sig ud for at få et overblik over skaderne og kunne lede efter savnede.

Ifølge meteorologerne vil stormen have orkanstyrke over 300 kilometer inde over land - til Shreveport i Louisiana.

Cameron, hvor Laura gik i land, er et meget fladt område, der tidligere har været udsat for ødelæggelser under orkaner. Selve byen Cameron har lidt over 400 indbyggere, og den er mere truet end nogensinde.

/ritzau/