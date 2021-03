Meghan: Det britiske kongehus var bekymret for søns hudfarve

I sin tid i kongefamilien nåede Meghan, prins Harrys kone, til et punkt, hvor hun ikke længere ville livet.

Meghan, prins Harrys kone, siger, at der før fødslen af parrets barn, Archie, var en bekymring i det britiske kongehus for, hvor mørk hans hud ville blive.

Disse bekymringer forklarer ifølge Meghan, hvorfor han ikke fik titlen som prins. Det siger hun i et interview med tv-værten Oprah Winfrey.

- I de måneder, jeg var gravid, havde vi samtalen, om at han ikke kunne få titlen, og bekymringer blev også delt om, hvor mørk hans hud måtte være, når han blev født, siger Meghan.

Hun vil i interviewet ikke sige, hvem der fremførte bekymringerne. På spørgsmålet om hun tiede, eller om andre havde sagt, hun ikke skulle udtale sig, siger hun: Det sidste.

Meghan, hvis mor er sort, og far er hvid, siger, at hun var naiv, før hun giftede sig ind i den kongelige familie, og at hun endte med at have selvmordstanker og overvejede at skade sig selv, inden hun og prinsen trådte tilbage sidste år.

Det var særligt den negative dækning i pressen, der havde ført hende til det punkt, hvor livet ikke længere synes at være værd at leve.

- Jeg vidste, at hvis jeg ikke sagde det, så ville jeg gøre det. Og jeg ville ikke være i live mere. Og det var en klar, ægte, skræmmende og konstant tanke, siger hun i det to timer lange interview.

Meghan siger, at hun søgte professionel hjælp gennem den kongelige familie, men fik at vide, "at det kunne jeg ikke få, for det ville ikke være godt for institutionen".

Sidste år trådte prins Harry og Meghan tilbage fra deres kongelige pligter og flyttede til Californien.

Harry siger i samme interview, at det var Meghan, der fik ham til at indse, at han var fanget i det royale spin.

Siden parret trådte tilbage fra deres aktive rolle i kongehuset, har det været sparsomt med kontakt til familien. Det siger Harry, der fortæller, at hans far, prins Charles, på et tidspunkt "holdt op med at besvare hans opkald".

- Det er virkelig trist, at det er kommet til dette punkt, men jeg er nødt til at gøre noget for min mentale sundhed, min kone og Archie, siger prins Harry.

Parret afslører desuden i interviewet, at de venter en datter.

/ritzau/Reuters