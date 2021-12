Meghan vinder endnu engang over tabloidavis i retten

En britisk domstol har torsdag afvist en appel fra en tabloidavis, som er dømt for at have krænket hertuginde Meghans privatliv.

Avisen Mail on Sunday blev tidligere på året af High Court (svarer til landsretten, red.) dømt for at have trykt dele af et brev, som Meghan Markle skrev til sin far.

Avisen skulle offentliggøre en undskyldning på sin forside og betale sagens omkostninger.

Appeldomstolen i London har torsdag afvist en anke fra Mail on Sunday og givet hertuginde Meghan ret i, at indholdet af brevet var "personligt, privat og ikke en sag af legitim offentlig interesse.".

Med afvisningen slipper hertuginden for at skulle tage del i en retssag, hvor både hun og hendes far skulle have vidnet.

- Dette er en sejr ikke blot for mig, men for enhver, der nogensinde har været bange for at forsvare det, som var det rette at gøre, siger hun i en meddelelse.

- Denne sejr kan danne præcedens. Men det, som er allermest afgørende, er, at vi i fællesskab er modige nok til at ændre en tabloidindustri, der lærer folk at være ondskabsfulde og profiterer af de løgne og den smerte, som de skaber.

/ritzau/Reuters