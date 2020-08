Melania Trump: Præsidenten vil gøre alt i kampen mod corona

USA's førstedame takker sundhedspersonale for deres indsats under coronapandemien i konventtale tirsdag.

USA's førstedame, Melania Trump, sender sin kondolencer til de amerikanere, der har mistet livet under coronapandemien.

Det siger førstedamen i sin tale fra Rosenhaven i Det Hvide Hus under Republikanernes konvent tidligt onsdag morgen dansk tid.

- Min dybeste sympati går ud til alle, der har mistet en, de elskede. Mine bønner går til dem, der er syge eller lider.

- Jeg ved, at mange er ængstelige, og nogle føler sig hjælpeløse. Jeg vil have, at du skal vide, at du ikke er alene, siger Melania Trump indledningsvist i sin tale.

I talen siger Melania Trump, at hendes mand, Donald Trump, "vil gøre alt, hvad han kan, for at tage sig af alle, der er påvirket af den forfærdelige pandemi". Det skriver CNN.

- Jeg erkender, at vores liv siden marts har ændret sig drastisk. Den usynlige fjende, covid-19, har hærget vores smukke land og påvirket os alle, siger hun.

Hun lover, at Trump-administrationen "ikke vil stoppe med at kæmpe, før at der er en effektiv behandling eller vaccine tilgængelig for alle".

Hun fortsætter ved at takke de medarbejdere, der har arbejdet forrest i kampen mod corona, der har kostet mere end 178.000 amerikanerne livet.

- Jeg vil takke sundhedspersonale og andre medarbejdere, der trådte til i disse vanskelige tider. På trods af risikoen for jer selv og jeres familier, sætter I vores land først. Det er min mand og jeg meget taknemmelige for, siger Melania Trump.

Melania Trumps tale under konventet tirsdag lokal tid bliver betegnet som en af hendes vigtigste optrædener siden hendes tale ved partikonventet i 2016.

Senere i talen forsvarer hun sin mand og hans til tider hårde tone.

- Vi ved alle, at Donald Trump ikke holder det for sig selv, hvad han tænker. Fuldkommen ærlighed er, hvad vi som borgere fortjener fra vores præsident. Uanset om du kan lide det eller ej, så ved du altid, hvad han tænker.

- Det er fordi, han er en autentisk person, der elsker dette land og dets folk og vil fortsætte med at gøre det endnu bedre, siger Melania.

Republikanernes konvent begyndte mandag lokal tid og varer til og med torsdag lokal tid.

På konventets andendag talte ud over Melania Trump udenrigsminister Mike Pompeo, Trumps søn Eric Trump og datter Tiffany Trump.

/ritzau/