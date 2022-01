Meldinger om nye missilaffyringer fra Nordkorea

Nordkorea menes at have gennemført endnu to raketaffyringer tirsdag.

Nordkorea affyrede formentligt tirsdag to missiler, oplyser militære kilder i Sydkorea til AFP.

Det er i så fald landets femte testaffyring i denne måned,

Efterretningstjenester i både USA og Sydkorea er i gang med at analysere affyringerne. De har fundet sted på fastlandet, oplyser en anonym kilde i militæret.

Nordkorea har den seneste tid udført flere raketaffyringer. Tilsyneladende i et forsøg på at lægge pres på USA, som har indført en række økonomiske sanktioner mod landets atomvåbenprogram.

Det program blev ellers lagt på is i 2018, da Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genoptog en dialog med USA.

Sidste tirsdag kom Nordkorea med en tilsløret trussel om at genoptage både prøvesprængninger af atomvåben og test af langtrækkende missiler.

Det atombevæbnede Nordkorea har udført missiltest "usædvanligt hyppigt" i de seneste uger, siger iagttagere.

To af testene involverede hypersoniske missiler, der er i stand til at flyve med meget høj hastighed.

Hypersoniske missiler kan samtidig programmeres til uforudsigelige baner og foretage skarpe manøvrer, når de nærmer sig et mål. De kan også følge fladere og langt lavere baner end ballistiske missiler.

Tidligere på måneden affyrede Nordkorea to kortrækkende, ballistiske missiler fra et sæt togvogne. Der er også blevet affyret missiler fra Pyongyangs internationale lufthavn.

Lufthavnen blev også i 2017 brugt til at teste missiler. Dengang var der tale om et mellemdistancemissil af typen Hwasong-12.

Testtempoet og de mange forskellige affyringssteder tyder på, at Nordkorea har missiler nok til at føle sig komfortabel med at bruge dem. Det sagde Mason Richey, professor i udenlandske studier ved Hankuk Universitet i Seoul i Sydkorea, efter missilaffyringer i sidste uge.

- Hver eneste missilaffyring viser, hvor lidt sanktioner har begrænset Kims (Nordkoreas leder, Kim Jong-un, red.) regime, og hvordan USA har fejlet i forhold til at tvinge Nordkorea til at betale for udviklingen af kortdistancemissiler, sagde han.

En FN-resolution forbyder Nordkorea at foretage prøveaffyringer af ballistiske missiler samt at foretage test af atomvåben.

/ritzau/AFP