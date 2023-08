Melding om person med skydevåben ved Kongressen afblæst

Der var onsdag kortvarigt meldinger om en mulig igangværende episode med en person med skydevåben ved kongresbygningerne i USA.

Men efter en evakuering af dele af komplekset oplyser politi i Washington D.C., at der ikke blev fundet nogen person med skydevåben.

Der lader til at have været tale om et alarmopkald til politiet med forkerte oplysninger.

- Der kom et opkald om en igangværende episode med en person med skydevåben. Det lader til at have været fejlagtigt, siger talsperson for Washington Metropolitan Police Department Hugh Carew.

- Ingen tilskadekomne og ingen person med skydevåben blev fundet, fortsætter han.

To betjente oplyser til NBC News, at det var ved bygningen Russell Senate Office Building, at en evakuering blev foretaget. Det er den ældste af Senatets kontorbygninger.

Tidligere skrev politiet på sociale medier:

- Hvis du er inde i senatsbygningerne, skal du søge dækning, hvor du er.

- Det skal bemærkes, at der ikke er nogen bekræftede meldinger om skud.

Senatet i USA er på sommerpause, og størstedelen af senatorerne er ikke i deres kontorer.

Nogle få ansatte bliver dog typisk på området. Også i små caféer er der typisk ansatte, og der plejer også at være sikkerhedsvagter og folk, der arbejder med vedligeholdelse af bygningen.

Mens betjente gennemsøgte bygningerne, stod nogle ansatte uden for, og der var også flere turister i udkanten af kongreskomplekset.

Folk blev bedt om at holde sig væk, mens alarmopkaldet blev efterforsket.

/ritzau/Reuters