Meldinger om skud nær italiensk fly på vej ud af Kabul

Efter meldinger om skud mod et italiensk militærfly, der torsdag forlod lufthavnen i Kabul, afviser en unavngiven italiensk regeringskilde, at flyet var mål for skuddene.

Det oplyser en regeringskilde med henvisning til efterretninger. Vedkommende mener, at der blev skudt op i luften for at sprede en menneskemængde.

En forsvarskilde oplyste ellers, at et italiensk militærfly torsdag var blevet beskudt.

Flyet blev angiveligt ikke beskadiget.

Også en journalist, der var om bord på flyet, meldte om skud til den italienske tv-station Sky TG24.

Fire minutter efter flyet var lettet, var der skud, fortæller journalisten.

Ifølge journalisten havde det knap 100 civile afghanske borgere om bord.

Det italienske nyhedsbureau Ansa skriver, at det var et C-130-fly, der transporterede tidligere afghanske Nato-medarbejdere ud af Kabul.

/ritzau/Reuters