25-året for Oslo-aftalen: Fredsproces blev kørt af sporet af ekstremister på begge sider

25 år efter den stagnerede Oslo-aftale mellem Israel og PLO, ønsker en af drivkræfterne bag processen, Israels daværende viceudenrigsminister, Yossi Beilin, at se den bryde fuldstændig sammen for, at parterne kan komme videre

Det er i dag 25 år siden, at forhandlingsprocessen mellem Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation, PLO, og Israel begyndte i dyb hemmelighed.

Idéen om at kontakte PLO og diskutere en afslutning på konflikten blev udklækket i 1993 af to israelske akademikere og Israels viceudenrigsminister.

Forhandlingerne gik hurtigt fra at være et privat initiativ til officielle forhandlinger mellem Israels regering og PLO. De foregik i en norsk kursusejendom ved Oslo, ejet af fagbevægelsen.

Parterne underskrev Osloaftalen den 13. september 1993 i USA. Israels daværende premierminister Yitzhak Rabin, som siden blev myrdet for sin andel i fredsprocessen, og PLO’s nu afdøde formand Yasser Arafat gav hinanden hånden på plænen bag Det Hvide Hus under den daværende amerikanske præsident Bill Clintons brede smil.

Oslo-aftalen er en principaftale om, hvordan konflikten i løbet af fem år kan løses, men den har ikke været i nærheden af at nå sit mål i de forgange 25 år.

Kristeligt Dagblad har talt med Yossi Beilin, der var viceudenrigsminister i Israel, da aftalen blev indgået, om hans vurdering af aftalen.

Hvordan vil du i dag, 25 år efter, karakterisere Olso-aftalen?