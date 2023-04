Mellemøstlige rivaler fortsætter kurs mod overraskende forsoning

De to mellemøstlige magter Iran og Saudi-Arabien har tilsyneladende fortsat kurs mod et mere fredeligt forhold.

I hvert fald er en iransk delegation Iran onsdag i Saudi-Arabiens hovedstad.

- Den iranske delegation er onsdag landet i Riyadh for at besøge og genåbne den iranske ambassade og konsulatet i overensstemmelse med en nylig aftale mellem de to lande, oplyser Irans officielle nyhedsbureau, Irna.

Iran og Saudi-Arabien indgik den 10. marts ganske overraskende en aftale om at genoptage de to landes diplomatiske forbindelser.

Det er den indsats, der onsdag er fortsat mellem de to lande.

Forsoningen har blandt andet skabt håb om, at der kan sættes en stopper for en langvarig og blodig krig, der har stået på siden 2014 i Yemen.

Krigen er blevet opfattet som en slags stedfortræderkrig mellem netop Iran og Saudi-Arabien, der ofte kæmper om magten på Den Arabiske Halvø.

Iran støtter houthierne, der er krigens ene part. Krigens anden part, Yemens regering, støttes af en koalition, som Saudi-Arabien står i spidsen for.

