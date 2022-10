Meloni fik solid støtte i den første af to tillidsafstemninger

Italiens nye regering har tirsdag aften vundet en tillidsafstemning i parlamentets underhus, Deputeretkammeret.

235 medlemmer godkendte premierminister Giorgia Melonis nye regering, mens 154 stemte imod.

Det var på forhånd ventet, at afstemningen i Deputeretkammeret ville falde ud til Melonis fordel. Hendes partifæller og øvrige allierede sidder på et flertal af pladserne her.

Tidligere tirsdag holdt hun sin første tale i parlamentet, hvor hun blandt andet lovede at fortsætte støtten til Ukraine i krigen mod Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Italien vil også fortsat holde fast i de vestlige sanktioner mod Rusland og præsident Vladimir Putin, selv om det rammer importen af russisk gas.

- Enhver der tror, at det er muligt at bytte Ukraines frihed væk, for at vi kan have fred i sindet, tager fejl, sagde Meloni.

- At give efter for Putins afpresning på energiområdet løser ikke problemet. Det vil forværre det ved at åbne op for yderligere krav og afpresning.

Lederne af hendes koalitionspartnere i partierne Lega og Forza Italia, som er henholdsvis tidligere indenrigsminister Matteo Salvini og tidligere premierminister Silvio Berlusconi, har begge haft tætte bånd til Rusland.

I sin første tale som premierminister, der varede godt en time, kom Meloni blandt andet også ind på indvandring, som hendes regering har lovet at begrænse markant.

- Denne regering vil gå en vej, som knap er blevet betrådt endnu: at stoppe ulovlige afrejser og endegyldigt bryde den illegale menneskehandel på Middelhavet, siger hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Meloni uddyber, at hendes regering - i samarbejde med nordafrikanske lande - vil åbne modtagecentre, hvor internationale organisationer skal vurdere, om migranter er berettiget til asyl.

Melonis regering er den mest højreorienterede, Italien har haft siden Anden Verdenskrig.

Hendes parti, Italiens Brødre, blev det største parti på højrefløjen ved valget for en måned siden.

Næste tillidsafstemning ventes at finde sted i parlamentets andet kammer, Senatet, onsdag.

Også her ses afstemningen som en formalitet, idet hendes koalition sidder på et solidt flertal i begge kamre.

/ritzau/Reuters