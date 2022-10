En ny italiensk regering skal være loyal over for Nato og Europa ifølge Giorgia Meloni, der vandt valget.

Meloni kræver Nato-loyalitet af Berlusconi for plads i regering

Hvis man vil med i den næste italienske regering, skal man bakke fuldt op om Nato og Europa, lyder det fra Giorgia Meloni, der forventes at blive den næste premierminister.

Melonis ultimatum kommer forud for forhandlingerne om en ny regering, der begynder torsdag.

Optakten til forhandlingerne har været præget af en af Melonis koalitionspartnere: den tidligere premierminister Silvio Berlusconi.

Udover at være koalitionspartner med Meloni er han en god ven til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

De italienske medier har fået fat i lydoptagelser, hvor Berlusconi fortæller sine partifæller, at han stadig udveksler "søde breve" og gaver med Putin.

I en anden optagelse kan man høre, at Berlusconi mener, at Ukraine i 2014 ødelagde muligheden for en fredsaftale med de prorussiske styrker i regionerne Luhansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Berlusconi har tidligere i offentligheden udtalt, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, gjorde forholdet mellem Ukraine og Rusland meget værre, efter at han kom til i 2019.

I februar i år invaderede Rusland Ukraine. Ifølge Berlusconi var det et resultat af internt pres på Putin og med det eneste formål at indsætte en regering af "ordentlige mennesker med fornuft."

Torsdag begynder de første samtaler mellem Italiens præsident og parlamentets ledere, om hvem der skal danne regering. Det indleder forhandlinger om en ny regering, der kan være på plads i weekenden.

Men forud for forhandlingerne har Meloni altså sat en streg i sandet.

- Med os i regering kommer Italien aldrig til at blive Vestens svage punkt, siger hun.

- En ting, som jeg har været og stadig er meget klar omkring, er, at jeg agter at lede en regering med en tydelig og utvetydig udenrigspolitik.

- Hvis ikke man er enig i denne hjørnesten, kan man ikke blive en del af regeringen.

Berlusconis parti, Forza Italia, har forsøgt at glatte formandens bemærkninger ud. Ifølge partiet er Berlusconis syn på krigen i Ukraine "på linje med Europa og USA."

Italien var til valg 25. september. Her blev Giorgia Melonis parti, Italiens Brødre, størst. Sammen med Berlusconis Forza Italia og det tredje højreorienterede parti, Lega, fik alliancen flertal i begge kamre i det italienske parlament.

/ritzau/Reuters