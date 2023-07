Meloni og middelhavslande danner fælles front mod ulovlig migration

En ny alliance vil slå hårdere ned på de menneskesmuglere, der sender migranter over Middelhavet.

Men den vil også forsøge at øge samarbejdet med de lande, som migranterne rejser fra. Det skal ske inden for klimatiltag og hjælp til udvikling.

Investeringsprojekter inden for de områder skal "støtte udviklingen i Afrika" og dermed gøre det mindre attraktivt at rejse mod Europa, lyder det fra den italienske premierminister, Giorgia Meloni.

- At få stoppet menneskesmuglingen er et mål, vi er fælles om, siger Meloni.

Hun var vært for søndagens konference i Rom, der samlede over 20 lande fra Mellemøsten, Afrika og området omkring Middelhavet.

Meloni, der ellers tidligere har talt imod indvandring, siger på søndagens konference, at hendes regering er åben over for at lade folk komme til Italien på lovlig vis.

- Europa og Italien har brug for indvandring, siger hun.

Italiens regering lovede tidligere på måneden, at den frem til 2025 vil udstede 452.0000 nye arbejdstilladelser til statsborgere fra lande uden for EU.

Det bliver til 165.000 tilladelser alene i 2025. Til sammenligning udstedte Italien kun knap 31.000 af den type visa i 2019.

Premierministeren tilføjer, at der skal gøres langt mere for at forhindre, at migranter kommer til Europa på ulovlig vis på farefulde sejladser over Middelhavet.

Senere vil der blive holdt en donorkonference for at finansiere de initiativer, der skal sættes i værk i Afrika, siger Meloni. Hun har ikke sat dato på, hvornår den vil finde sted.

Målet er at samle penge ind til projekter i det, som Meloni omtaler som en flerårig "Rom-proces".

De Forenede Arabiske Emirater har lovet 100 millioner euro - omkring 745 millioner kroner - til en kommende fond.

Også Tunesiens præsident, Kais Saied, deltog i konferencen i Rom søndag. Tunesien er et af de lande, hvor mange migranter sejler fra i et forsøg på at komme til Europa.

I sidste uge indgik Tunesien og EU et såkaldt strategisk partnerskab, der handler om at slå hårdere ned på menneskesmuglere og skærpe grænsekontrollen.

- Vi vil have, at vores aftale med Tunesien bliver en skabelon. En plan for fremtiden. For partnerskaber med andre lande i regionen, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på konferencen i Rom.

/ritzau/Reuters