Menneskejagt kulminerer i garage efter masseskyderi med fem døde

Politiet i Raleigh har pågrebet en mistænkt for et masseskyderi i Raleigh, hvor fem personer har mistet livet.

Fem personer mistede livet, da en bevæbnet mand begyndte at skyde på en vandrerute i North Carolinas delstatshovedstad, Raleigh, torsdag.

Det skriver flere amerikanske medier.

Skyderiet førte til en flere timer lang menneskejagt, der tvang beboere i flere nabolag til at søge ly i deres hjem, skriver nyhedsbureauet AP.

Kort før klokken 22 lokal tid skrev politiet i Raleigh, at den mistænkte er i myndighedernes varetægt.

Den mistænkte "under kontrol i en bolig", men ikke i politiets varetægt omkring klokken 20, sagde Mary-Ann Baldwin, der er borgmester i Raleigh.

Blandt de dræbte er en politibetjent, der ikke var på arbejde.

Skyderiet startede klokken 17, hvor flere personer blev dræbt, fortæller borgmester i byen, Mary-Ann Baldwin.

Yderligere to blev såret og er blevet bragt til hospitalet.

Den mistænkte blev til sidst omringet og bragt under kontrol på en bopæl, hvorefter han blev anholdt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skriver et lokalt medie, at den mistænkte blev trængt op i en krog i en garage, inden han blev anholdt.

Den mistænktes identitet og motiv er ikke blevet offentliggjort af myndighederne.

- Vi må stoppe den tankeløse vold i USA. Vi har meget at gøre, og her til aften skal vi sørge, siger Baldwin på pressemødet, hvor hun ikke fortalte mange detaljer om skyderiet.

Den mistænkte gerningsmand menes ifølge den lokale tv-station WTVD at være en teenagedreng med et gevær.

Skyderiet i Raleigh er det seneste af flere i den seneste uge i USA, skriver AP. Søndag blev fem personer dræbt i et hjem i South Carolina. Onsdag aften blev to politibetjente skudt og dræbt i Connecticut, efter at de øjensynligt blev lokket i baghold af en anmeldelse om vold i hjemme.

Torsdagens skyderi er det 25. massedrab i USA i 2022, hvor ofre er blevet dræbt af skud ifølge en database drevet af AP, USA Today og Northeastern University.

Databasen definerer et massedrab som en hændelse, hvor fire eller flere ud over gerningsmanden bliver dræbt.

/ritzau/