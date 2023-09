Menneskekrop er fundet i munden på fire meter lang alligator

Rester af en menneskekrop er blevet fundet i gabet på en fire meter lang alligator i den amerikanske delstat Florida.

Det skriver The Guardian.

Alligatoren, som var en han, blev fundet fredag i en kanal i byen Largo i Florida.

Lokale myndigheder tog efterfølgende dyret op af vandet og slog det ihjel.

Samtidig blev resterne af et menneske fjernet fra samme sted.

Der en nu en efterforskning i gang af sagen, og det er endnu uklart, hvorvidt alligatoren har dræbt det menneske, der blev fundet i dens mund.

Der foretages derfor en obduktion for at fastslå dødsårsagen.

Detaljer om personens identitet er heller ikke blevet oplyst endnu.

En lokal indbygger ved navn Jamarcus Bullard forklarer ifølge mediet, at han passerede gennem området, da han spottede alligatoren.

- Jeg smed en sten mod alligatoren for at se, om det virkelig var en alligator. Det viste sig, at den havde fat i den nedre del af et menneskes overkrop, som den så trak under vandet.

Andre lokale udtaler, at det for dem er overraskende, at der viste sig at være en alligator i området.

Largo ligger vest for storbyen Tampa i amtet Pinellas.

Ifølge The Guardian lever der mere end en million alligatorer i Florida.

Over de sidste ti år har der i gennemsnit været otte uprovokerede alligatorbid, som har krævet lægehjælp, på mennesker om året.

The Guardian skriver desuden, at der på tværs af USA hvert år rapporteres om seks tilfælde, hvor et menneske er blevet slået ihjel af en alligator.

/ritzau/