Menneskeretsdomstol får første kvindelige præsident

Irsk dommer bliver første kvindelige præsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Den irske dommer Síofra O'Leary er blevet udnævnt som præsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Hun er den første kvinde, der indtager posten som præsident for domstolen, skriver mediet The Irish Times.

54-årige Síofra O'Leary har været vicepræsident for domstolen siden januar, og hun tiltræder stillingen til november.

Her afløser hun islandske Robert Spano, der hidtil har beklædt embedet.

I et tidligere interview med The Irish Times har O'Leary udtalt, at krigen i Ukraine tjener som en påmindelse om betydningen af domstolen.

- Rettens eksistensberettigelse er at sikre, at Europa ikke genoplever fortidens rædsler, sagde hun i sommers til The Irish Times.

Síofra O'Leary varetager stillingen som domstolens præsident for en periode på tre år.

Menneskerettighedsdomstolen, der holder til i Strasbourg, skal sikre, at Europarådets medlemsstater overholder deres forpligtelser i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Domstolen er sammensat af én repræsentant fra hvert af alle Europarådets medlemsstater.

Ifølge onlineportalen lex.dk har domstolen gennem tiden behandlet otte klager mod Danmark. I fem tilfælde nåede domstolen frem til den konklusion, at menneskerettighederne var blevet tilsidesat.

/ritzau/