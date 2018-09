Menneskeretsråd forbereder retsopgør for Myanmar

Et uafhængigt udvalg skal indsamle beviser for alvorlige overgreb mod blandt andre rohingyaerne i Myanmar.

Et nyt udvalg under FN's Menneskerettighedsråd skal indsamle beviser til brug i et eventuelt fremtidigt retsopgør om alvorlige forbrydelser begået i Myanmar.

Det omfatter at indsamle beviser for muligt folkedrab.

Det kommende, uafhængige udvalg skal "samle, bevare og analysere beviser for de mest alvorlige forbrydelser og folkeretlige krænkelser begået i Myanmar siden 2011". Sådan lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP i resolutionsteksten.

Udvalgets arbejde ventes også at dække den omfattende militæraktion, der blev indledt i Rakhine-delstaten i august 2017.

Menneskeretsgrupper vurderer, at mindst 10.000 rohingya-muslimer blev slået ihjel under denne offensiv. Hundredtusinder flygtede over grænsen til Bangladesh.

35 af de 47 medlemslande i FN's Menneskerettighedsråd stemte torsdag for at nedsætte udvalget. Syv afstod fra at stemme, mens Kina, Filippinerne og Burundi stemte imod, skriver Reuters.

/ritzau/