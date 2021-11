Menneskesmuglere sætter prisen op i takt med, at Polen indsætter soldater ved hviderussisk grænse. Mange migranter har intet at vende hjem til, siger aktivist.

De to syriske venner Anas Kanaan på 34 år og Mouein al-Hadi, 36 år, fik at vide af menneskesmuglere, at de nemt ville kunne komme fra Hviderusland til Tyskland.