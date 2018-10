Hollandsk sociolog: Mennesket er den gådefulde brik i ondskabens puslespil

Den hollandske sociolog Abram de Swaan har brugt de seneste to årtier på at prøve at forstå, hvorfor mennesker begår massedrab. Det er stadig en gåde for ham, hvad der i sidste ende er årsagen til, at nogle siger fra, mens andre bliver medløbere

Han kan stadig undre sig over, hvorfor han selv var så heldig, at nogle fremmede voksne mennesker var villige til at sætte deres eget liv på spil for at passe et lille jødisk drengebarn i det besatte Amsterdam under Anden Verdenskrig. Hvad var det for en medfølelse, der bevægede dem og fik dem til at tage vare på den otte måneder gamle Abram, da hans forældre, Henny og Meijk de Swaan, i 1942 måtte gå under jorden for ikke at blive taget af nazisterne.

”Hvorfor gjorde de det? Hvordan kunne de føle sig så knyttet til mig, at de beskyttede mig, helt til krigen var slut, selvom det var farligt for dem?”, spørger den 76-årige hollandske professor emeritus i sociologi ved Amsterdam Universitet.

Og fortsætter uden at forvente svar, fordi hans anliggende ikke er ham selv, men et forsøg på at vise, at han var heldig. Medfølelse er ikke givet på forhånd, når forfølgelsen raser. Tværtimod er medfølelse ifølge Abram de Swaan en af de følelser, som lettest opløses. Og som sådan en af årsagerne til, at såvel masseudryddelsen af jøderne som andre folkedrab har fundet sted. Finder sted lige nu i Myanmar med forfølgelsen af rohingyaerne. Og vil finde sted igen.

”Vi ved meget lidt om gerningsmændene bag massedrab. Det er det sikreste job i verden. De færreste af dem havner i retten. Men det, vi ved fra afhøringer, er, at de ikke ejer medfølelse. De har muligvis omsorg for mennesker meget tæt på dem, men den rækker ikke videre ud,” siger Abram de Swaan, der i sidste uge var i Danmark for at holde foredrag på en konference om forebyggelse af folkedrab i anledning af 75-året for redningen af de danske jøder.

”Der sker hurtigt en forråelse. Man vænner sig til brutaliteten og betragter ofrene som mindreværdige mennesker, det er i orden at behandle dårligt. I gerningsmændenes selvforståelse er det ikke dem selv, der mangler medfølelse – det er ofrene, der ikke er værdige til den.”

Den hollandske sociolog begyndte at forske målrettet i folkedrab og andre massedrab i 1995 under Balkan-krigene. Han forstod ikke, hvordan de etniske udrensninger kunne få det omfang og har siden søgt et svar på, hvad der driver massemordenes maskineri. Det sværeste i den ligning er det enkelte menneskes handlemåde.

”Der er bred enighed om, at gerningsmændene er almindelige mennesker, der begår ualmindelige ting under ualmindelige omstændigheder. Men det er ikke tilstrækkeligt at sige, at folk på et tidspunkt ikke længere opfører sig normalt på grund af unormale vilkår,” siger Abram de Swaan.