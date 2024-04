Mens Trump betaler advokatregninger indsamler Biden flest penge

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps kampagnestab melder natten til søndag dansk tid, at ekspræsidenten har indsamlet yderligere 15 millioner dollar til sin valgkamp i marts måned.

Det svarer til 105 millioner danske kroner og er ifølge nyhedsbureauet Reuters markant flere penge, end der blev indsamlet i den foregående måned.

Ekspræsidenten går efter at genindtage Det Hvide Hus, når USA skal til valg i november senere i år.

Trump har indtil videre sakket bagud i forhold til den siddende præsident, Joe Biden, som har indsamlet flere penge til sin valgkamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bidens kampagne har indsamlet mere end 43 millioner dollar i marts måned og kunne dermed gå ind i april med i alt 85 millioner dollar i kassen. Det svarer til 595 millioner kroner.

Trump kampagnestab har oplyst, at der hos republikaneren står 45 millioner dollar på kontoen. Det svarer til 315 millioner kroner.

Tidligere har ekspræsidenten oplyst, at han i februar måned indsamlede 11 millioner dollar.

Ifølge hans politiske medarbejdere løb regningen til juridisk bistand i februar op i 3,6 millioner dollar. Det svarer til godt 25 millioner kroner.

Trump står over for i alt fire straffesager, herunder sagen om tys-tys-penge, der mandag blev indledt i delstaten New York.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge meningsmålinger er der udsigt til tæt løb mellem de to kandidater.

De indsamlede penge går til reklamer, kampagnemedarbejdere og vælgerarrangementer.

Det er dog ikke givet, at kandidaten med flest penge ender med at sejre. I 2016 rejste demokraten Hillary Clinton flere penge end Donald Trump, men republikaneren endte som bekendt med præsidenttitlen.

/ritzau/