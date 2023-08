Mere end 2000 eksplosiver fundet under skole i Cambodja

Mineryddere har opdaget mere end 2000 eksplosiver, herunder 1000 M79-granater, under en skole i Cambodja. Det oplyser myndighederne onsdag.

Eksplosiverne stammer fra borgerkrigen i landet, der brød ud i 1960'erne.

Fundet blev gjort i forbindelse med anlægningen af en have.

- Skolen er midlertidig lukket, siger Heng Ratana, der er direktør ved landets myndighed for minerydning.

Landet er blandt de lande i verden med flest miner.

Billeder viser, hvordan de opgravede eksplosiver er rustet og ligger i stakke.

- Det er enormt heldigt for eleverne. Disse eksplosiver kan nemt eksplodere, hvis nogen havde gravet i jorden og ramt dem, siger Heng Ratana.

Grunden, som skolen ligger på, var under krigen militært område, tilføjer han. Derfor er forventningen også, at mere vil dukke op, hvis hele arealet ryddes.

Cambodjas borgerkrig varede fra 1967 til 1975. Den ene side kæmpede med opbakning fra USA og det, der dengang var Nordvietnam, mens den anden side kæmpede med opbakning fra Sydvietnam.

I løbet af de sidste fire årtier har mere end 20.000 cambodjanere mistet livet efter at have trådt på en mine eller en bombe fra borgerkrigen.

Arbejdet med minerydning pågår endnu, og landets regering har lovet, at arbejdet vil være færdigt i 2025.

Efter borgerkrigen overtog De Røde Khmerer magten i landet og regerede fra 1975 til 1979 under ledelse af Pol Pot.

Fra 1975 indtil styret blev væltet i 1979, døde mindst 1,7 millioner mennesker i Cambodja som følge af sult, sygdomme og interne udrensninger.

Det skete som et resultat af bevægelsens indsats for at indføre et klasseløst landbrugssamfund. Blandt andet opstod der hungersnød som følge af styrets urealistiske krav til landbrugsproduktionen.

/ritzau/AFP