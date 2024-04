Mere end 50 sårede efter letbane kolliderer med bus

Mindst 55 personer er blevet såret, efter at et letbanetog og en bus tirsdag lokal tid stødte sammen i den amerikanske by Los Angeles.

Det oplyser brandvæsenet i Los Angeles ifølge nyhedsbureauet AP.

Bussen er en shuttlebus, som tilhører University of Southern California (USC).

Kollisionen skete kort før middagstid på Exposition Boulevard nær universitetets campus.

To personer er blevet indlagt med alvorlige skader, mens 16 andre er kommet på hospitalet med mindre skader. 37 blev behandlet på stedet.

En talsperson for LA Metro, Dave Sotero, siger, at bussen krydsede letbanesporet for E-linjen. Letbanen kører fra det østlige Los Angeles til Santa Monica, som ligger ved kysten.

Et øjenvidne ved navn Genesis Hernandez fortæller til AP, at hun var i færd med at skifte fra en metrobus til E-linjen mod Santa Monica, da hun "pludselig så en masse ambulancer køre forbi".

Den 19-årige Hernandez kunne fra Expo/Vermont-metroplatformen se ned på følgerne af kollisionen.

- Bussens forende blev helt knust, siger hun.

- Men toget så ikke specielt medtaget ud.

Tv-optagelser viser, at den venstre side af den røde og hvide bus baldrede ind i letbanens første vogn. Den forreste del af bussen har taget betydelig skade.

Bussen, en Starcraft 40-passagerbus, var på vej mod vest af Exposition Boulevard. Der var kun et chauffør og en enkelt passager ombord, da trafikulykken fandt sted ifølge en udtalelse fra USC Transportation.

Buschaufføren og passageren var de to personer, som fik de alvorligste skader som følge af kollisionen.

Der var mere end 150 passagerer ombord på letbanen.

Talspersonen for LA Metro Dave Sotero siger, at politiet i Los Angeles vil lede efterforskningen af hændelsen.

/ritzau/